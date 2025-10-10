AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste

Um trabalhador, ainda não identificado, morreu esmagado ao ser prensado por compensados em uma empresa localizada na Rua Vaz de Caminha, região do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, o acidente de trabalho aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (10). O óbito foi constatado por equipes de socorro, que foram acionadas logo após o ocorrido.

Apesar disso, não chegaram a ser repassados mais detalhes sobre o caso. Neste momento, a área está sendo isolado pela Polícia Militar enquanto é aguardada a chegada da Perícia Técnica e a Polícia Civil.

