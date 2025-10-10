Menu
Polícia

AGORA: Trabalhador morre esmagado por compensados em empresa do Noroeste

O óbito foi constatado por equipes de socorro, que foram acionadas logo após o ocorrido

10 outubro 2025 - 15h11Brenda Assis     atualizado em 10/10/2025 às 15h11
O caso aconteceu na tarde de hoje   (Foto: Gildo Souza)

Um trabalhador, ainda não identificado, morreu esmagado ao ser prensado por compensados em uma empresa localizada na Rua Vaz de Caminha, região do Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, o acidente de trabalho aconteceu durante a tarde desta sexta-feira (10). O óbito foi constatado por equipes de socorro, que foram acionadas logo após o ocorrido.

Apesar disso, não chegaram a ser repassados mais detalhes sobre o caso. Neste momento, a área está sendo isolado pela Polícia Militar enquanto é aguardada a chegada da Perícia Técnica e a Polícia Civil.

