Ajude a encontrar seu José, que desapareceu no Danúbio Azul

A sobrinha do seu José Bibiano Pereira Quintino procura pelo tio de 67 anos que sumiu na segunda-feira (10), após sair da residência onde mora na rua São Luis de Cáceres no bairro Danúbio Azul, próximo ao Parque dos Poderes.

Conforme relatado pela sobrinha, Thais Grazielle, de 28 anos, José saiu ontem pela manhã, por volta de 8h, quando ela escutou o barulho do portão bater. “Ele costuma sair pela manhã para dar uma caminhada de uma volta na quadra, porém ele saiu e não voltou, então passou a noite sem tomar remédio e hoje também”.

De acordo com Thai Grazielly, o tio sofre de problemas mentais e precisa tomar remédios controlados, pois também tem crises de epilepsia, o que faz com que a preocupação seja maior. ‘Já registrei o boletim de ocorrência , já andei cedo procurando ele e não achei. Estamos preocupados pois estou com medo dele ter uma crise de epilepsia na rua”, comentou Thais.

Thais relata que José estava com uma camiseta cinza e bermuda a última vez que foi visto pela família. “As vezes ele tem um surto e pode sair sem rumo. Ano passado ele teve um surto desse e ficou desaparecido por sete dias e acabamos achando ele na rua na avenida Guaicurus”, declarou.

Quem ver ou tiver qualquer informação sobre o paradeiro de José Firmino ligue urgente para o número: (67) 99234-0075 ou ligar 190.

