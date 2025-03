"Ajudou todo mundo", diz sobrinho de traficante morto a tiros no Dom Antônio

O sobrinho de Thiago Leite Neves deu um depoimento forte após a morte do traficante, no final da tarde desta segunda-feira (10), no Dom Antônio Barbosa. Para ele, o tio era sim um vendedor de drogas, mas não era o criminoso que pessoas poderiam estar pensando que ele era.

"Meu tio não tinha nada de inimigos, meu tio não era afiliado a nenhuma facção, nunca foi. [Thiago] passou a lição para todo mundo aqui nessa rua, meu tio ajudou todo mundo aqui", disse o sobrinho, de 19 anos.

Ele também criticou o jeito de agir da Polícia Militar e também lamentou uma possível perseguição da polícia contra o tio. "Não era um criminoso, ele era uma pessoa do bem".

O garoto não quis falar sobre possíveis suspeitos ou motivações, apenas quis passar a imagem do tio e afirmar que apesar do envolvimento no tráfico de drogas, ele não era um criminoso.

'Diabolin' morreu após ser atingido por vários disparos enquanto estava na frente da residência em que mora. Pelo menos dois indivíduos em uma motocicleta teriam passado pela rua e efetuado os disparos contra ele.

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar seguem no local dos fatos.

