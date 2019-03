Alerta de massacre em escola da capital assusta alunos

A Polícia Militar de Campo Grande investiga uma ameaça de um suposto massacre em uma escola estadual, no bairro Vilas Boas. Um bilhete que foi deixado em uma sala de aula deixou alunos e servidores preocupados.

O bilhete foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (28) na Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widale, nele dizia que haveria um massacre as 14h40, horário da saída dos estudantes. Foi criada uma rede Wifi com o nome ‘Massacre14h40’.

O JD1 Notícias entrou em contato com a PM, que informou está sendo apuradas todas as informações a respeito do “suposto massacre” e que quando tem algo que chama muito a atenção, algumas pessoas querem chamar a atenção.

A direção da escola estadual chamou a Ronda Escolar, e os policiais fizeram vistoria em todas as salas e mochilas dos estudantes. A suspeita seria de uma brincadeira de mau gosto de algum aluno.

