Antes de ser 'apagado' pelo Choque, 'Malboro' ameaçou moradores no Sayonara

Foi identificado como Edileu Ramalho Floriano Júnior, de 20 anos, o rapaz conhecido como ‘Malboro’ que morreu depois de avançar contra o Batalhão de Choque, durante o final da manhã desta segunda-feira (27), no Jardim Sayonara, em Campo Grande. Ele teria ameaçado moradores da residência onde foi baleado.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz chegou ao local por volta das 5h da manhã completamente alterado depois de ter usado drogas. A moradores da residência disse ter pedido para ele ir embora, mas acabou sendo ameaçada, assim como outras pessoas que estariam pelo local.

Depois disso, ele entrou e deitou para dormir. Horas depois, as equipes do Batalhão de Choque estavam fazendo rondas com foco em locais conhecidos como pontos de venda e consumo de drogas pela região do bairro Sayonara.

Ao tentar vistoriar o local em que Malboro estava, foram surpreendidos quando ele acordou e negou acatar as ordens, pegando a faca, partindo para cima de um militar. Tentando impedir a agressão, dois disparos foram efetuados contra o autor, que chegou a cair no sofá e largar a arma. Mesmo ferido, ele se levantou e correu para fugir, mas caiu no quintal.

Como ainda tinha sinais vitais, ele foi socorrido pela equipe até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santa Mônica, mas morreu momentos depois de dar entrada no local. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos sobre o caso.

Passagens – Malboro não era colecionador, mas tinha alguns registros policiais nas costas. Contra ele, constam três antecedentes criminais, sendo por posse de drogas e violação de domicílio na adolescência, além de um crime de trânsito já quando maior de idade.

