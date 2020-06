Ao cair em golpe, homem recebe apenas R$ 2,10 de auxílio emergencial

Um homem, 49 anos, foi mais uma vítima do golpe do Auxílio Emergencial, ao tentar receber seu beneficio nesta sexta-feira (5), em Campo Grande, ele percebeu que seu CPF já havia sido utilizado para a retirada do dinheiro.

De acordo com a vítima, ele teria recebido a primeira parcela do auxílio no dia 06 de maio e desde então aguardava o restante das parcelas, que devria ser depositada em sua conta na data de ontem.

Ao ir até a lotérica da Caixa, a vítima foi informado por uma funcionária que o valor da segunda parcela não havia sido creditado em sua conta, a explicação dada é que a vítima deveria baixar o aplicativo Caixa Tem em seu celular, para receber o benefício deste mês.

Com isso, o homem foi para casa e baixou o aplicativo, mas ao se cadastrar, percebeu que seu CPF já estava cadastrado no sistema, ele tentou resgatar sua senha, mas sem sucesso, com isso ele decidiu ir até uma agência da Caixa para entender o que estava ocorrendo.

Na agência, a vítima foi informado que seu CPF já havia sido utilizado para o pagamento de um boleto de cobrança no valor de R$ 597,90, o restante, ou seja, R$ 2,10 foi transferido para a poupança da vítima.

A vítima alega não saber quem ou como seu número de CPF foi utilizado pelo autor, para receber seu benéfico. O caso foi registrado como estelionato.

