Ao lado da esposa, rapaz discute com 'conhecido' e leva facada em praça de Camapuã

Homem, de 35 anos, foi esfaqueado na barriga por um 'conhecido', na noite desta quinta-feira (2), durante uma discussão com um conhecido numa praça de Camapuã, a 141 quilômetros de Campo Grande. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para a Santa Casa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava acompanhado da esposa e de alguns amigos no local, aproveitando a noite para beber e se divertir, quando houve o entreveiro.

Consta no registro que a vítima não se recorda de como tudo aconteceu, mas que após muita discussão e troca de empurrões, o suspeito desferiu uma facada no abdômen do rapaz, que devolveu o golpe com uma paulada, como forma de conter a investida do agressor.

Outras pessoas ajudaram a desarmar o suspeito, que saiu do local. Já a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a unidade hospitalar da cidade, mas transferido para Campo Grande.

A equipe médica informou para a Polícia Militar que o rapaz irá passar por uma cirurgia no estômago, mas que seu quadro de saúde é estável, estando internado na ala vermelha da unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

