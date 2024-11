Após 2 anos, Polícia Civil identifica corpo carbonizado em Campo Grande

Foi identificado como Fábio Ferreira de Oliveira, de 39 anos, o homem que foi carbonizado em maio de 2022, na MS-010, em Campo Grande. A identificação foi divulgada durante esta terça-feira (19).

Conforme as informações policiais, o corpo estava completamente carbonizado e em avançado estado de decomposição. Os investigadores tentavam encontrar a identidade da vítima, no entanto não havia no local nenhuma pista que apontasse para quem era o homem encontrado, no meio do matagal. Isso dificultou ainda mais a elucidação das circunstâncias de sua morte.

Após realizar diversos levantamentos em bancos de dados do Mato Grosso do Sul e de outros estados na tentativa de identificar parentes de pessoas desaparecidas desde o mês em que o corpo da vítima foi encontrado, a investigação encaminhou ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses a filha de um homem desaparecido na época dos fatos.

O exame de confronto da amostra de DNA do corpo apresentou uma compatibilidade de 99,99% com a testemunha identificada pela investigação.

A diligência é importante não apenas para o andamento das investigações, mas também para dar uma resposta à família que aguardava há mais de dois anos por uma resposta sobre o paradeiro do parente desaparecido.

