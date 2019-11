Após ameaça, padrasto tenta envenenar enteado

Silvio Ortiz das Neves Neto, 34 anos, sofreu uma tentativa de envenenamento na madrugada desta sexta-feira (29) por seu padrasto, Paulo Chirata.

Ortiz mora com sua mãe, Marlei Ortiz, e o padrasto, há 15 anos e os dois sempre se desentenderam. Com o passar dos anos, as discussões foram se agravando, até quatro meses atrás, durante uma discussão, Paulo disse que “de hoje não passa”.

Na madrugada de hoje, a mãe de Silvio separou algumas panquecas para ele e as deixou separadas.

Quando Ortiz foi comer, sentiu um odor e gosto diferente no alimento e acredita que foi seu padrasto que tentou o envenenar.

Após perceber isso, os dois discutiram novamente e Silvio saiu de casa, por se sentir ameaçado e foi morar com sua irmã Priscila.

O caso foi registrado como Ameaça e Envenenamento de água potável ou de substancia alimentícia ou medicinal na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

