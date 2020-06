Após atirar em policial, traficante é morto durante investigação

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Um traficante foi morto e a esposa dele presa, não identificados, na madrugada desta terça-feira (23), no bairro Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, a cocaína foi apreendida na residência e no carro do casal. De acordo com a polícia, policiais civis e militares faziam apurações sobre o tráfico de drogas na região quando um dos suspeitos reconheceu um investigador.

O suspeito então atirou em direção ao policial e este revidou com dois disparos, atingindo o tórax do homem, que foi socorrido e morreu.

No carro do suspeito foram encontradas porções de cocaína e na casa dele, 30 quilos da droga e R$ 2.950, sendo a esposa presa em flagrante por tráfico.

