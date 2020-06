Após sair de conveniência, jovem é morto a tiros em emboscada

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã Informa

Ednaldo Zacarias dos Santos, de 29 anos, conhecido como “Naldinho de Paranhos”, morreu na noite desse sábado (20) após ser surpreendido por atirador e executado com três tiros em Dourados.



Segundo informações do site Ponta Porã Informa, o crime aconteceu no momento em que a vítima voltava de uma conveniência na Vila Industrial.



Familiares de Ednaldo disseram ter ouvido pelo menos cinco disparos. Ao sair na rua, um dos irmãos da vítima o encontrou ferido na rua.



Ednaldo foi levado pelos parentes até o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido. Ele foi atingido na cabeça, braço direito e na perna direita, e outros dois tiros acertaram o muro de uma casa.



A Polícia Militar faz rondas para tentar localizar o suspeito do crime.



