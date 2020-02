Após bebedeira, homem é encontrado em frente de casa com facada no pescoço

Willian Mello Colman, de 31 anos, foi encontrado caído em frente a própria casa com uma facada no pescoço na manhã deste domingo (23) no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que estava com familiares e amigos ingerindo bebida alcoólica dentro de casa, quando por volta das 5h50 saíram para fora e encontraram o homem caído com ferimento no pescoço.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa. Segundo a esposa, nenhum suspeito foi identificado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

