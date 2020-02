Pai mata filho a facadas ao proteger mãe durante briga do casal

Marcelo Henrique Costa dos Santos, 19 anos, morreu após ser esfaqueado pelo próprio pai Pedro de Almeida dos Santos, de 52 anos, em Aparecida do Taboado na madrugada deste sábado (22).

Segundo informações boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Ele foi esfaqueado após tentar impedir que a mãe fosse agredida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já tinha sido socorrida por um amigo e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Com as informações, a Polícia Militar foi até o local e conversou com Marcelo, que ainda estava consciente. Ele relatou que tinha sido esfaqueado pelo pai, após tentar evitar que a mãe fosse agredida durante uma discussão. O suspeito fugiu após o crime.

Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu. caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado como homicídio simples e lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também