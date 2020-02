Pai pode ser culpado pela morte da filha de 2 anos

Joilson Francelino, com informações do site Metrópoles

Laryssa Yasmim Pires de Moraes, 21 anos, e Giuvan Félix, 26 anos, entraram em contradição por diversas vezes quando prestaram depoimento à polícia nessa quinta-feira (13), depois da morte da pequena Júlia, de apenas 2 anos, filha do casal.

Inicialmente, Laryssa havia confessado o crime, mas durante seu depoimento afirmou que estava nervosa, por isso assumiu o homicídio. Agora, ela acusa o pai da criança pelo crime. “Segundo a versão de Laryssa, ela teria acordado de madrugada com os gritos da menina, pois Giuvan teria sido o autor das facadas na filha. O depoimento dela teve contradições, assim como o dele”, contou o delegado Josué Ribeiro, chefe da 12ª DP.

Giuvian falou com o delegado antes de Laryssa, conforme já noticiado pelo JD1 Notícias, com base no conteúdo apurado pelo site Metrópolis. O delegado acrescentou que o pai apresentou tranquilidade ao falar sobre o caso durante o depoimento. “Ele chegou muito calmo, achei estranho. Apuramos que, à noite, a criança chorou e ele não acordou, o que é suspeito. Estamos investigando uma possível contradição”, ressaltou.

Os dois estão detidos na mesma unidade policial.

