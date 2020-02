Mãe mata filha de 2 anos a golpes de faca

Joilson Francelino, com informações do site Metrópoles

Laryssa Yasmim Pires de Moraes, 21 anos, foi presa na manhã desta quinta-feira (13) por matar a golpes de faca, a própria filha, identificada como Júlia, de apenas dois anos. O caso aconteceu em Vicente Pires – Distrito Federal.

A criança estava dormindo no momento da agressão. A mãe desferiu duas facadas entre o pescoço e o peito da filha. Laryssa ainda tentou matar o pai de Julia, Giuvan Félix, 25 anos, que estava dormindo, mas acordou e conseguiu se salvar.

Giuvan contou à polícia que havia chegado do trabalho, em um shopping, por volta das 23h de quarta-feira (12), e foi dormir. Durante a madrugada, ele acordou com Laryssa “tentando furar seu rosto”. Giuvan disse que conseguiu afastar a mulher e gritou: “O que você tá fazendo?”. Depois, teria perguntado por Júlia. O homem diz que, ao ver a menina ferida, chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve tempo de socorrer a pequena. Júlia morreu no local.

De acordo com informações do jornal Metrópoles, Laryssa e Giuvan estavam se desentendendo em relação a guarda da menina. A mãe teria iniciado um relacionamento homoafetivo com outra menina e queria levar a filha. O pai não aceitava, pois, segundo ele, Laryssa é usuária de drogas, não trabalha. A mulher foi morar na casa do pai da criança há duas semanas, depois de ter sido expulsa da casa de sua mãe.

Giuvan teria procurado a Defensoria Pública para garantir a guarda da filha. Apesar do depoimento do pai, a polícia não descarta a possibilidade do envolvimento dele na morte da criança.

