Sogro mata a facadas genro que bateu em sua filha

O empresário árabe Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, 49 anos, foi assassinado durante uma discussão que teve com o seu sogro na manhã desta quarta-feira (12) em Matupá, Mato Grosso.

De acordo com informações do Só Notícias, o sogro e o genro começaram uma discussão por Younes ter agredido sua esposa. A briga se intensificou e os dois começaram a se agredir, com um facão, o sogro acertou Faisal diversas.

O genro foi encaminhado ao hospital municipal, mas por conta da gravidade dos ferimentos do facão, o homem não resistiu e morreu no hospital.

Segundo as autoridades locais, a Policia Civil está investigando o caso e o autor do crime está sendo procurado pela polícia.

O corpo de Faisal será levado para Dubai, Emirados Árabes, onde será sepultado com seus familiares e amigo, a data e o horário ainda não foram definidos.

