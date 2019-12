Genro diz que matou sogro após ouvir que seria atropelado

O tapeceiro Adriano Aparecido Mendes Flores, 23 anos, acusado de após matar o sogro Airton Pacheco, 56 anos, durante discussão por causa de som alto, no último sábado (7) em Campo Grande, disse que matou porque ouviu a sogra mandar Airton o atropelar.

Adriano matou Airton com uma facada no pescoço. Conforme o registro policial, Adriano confirmou na delegacia que brigou com a esposa por causa de som alto e, durante a discussão, agrediu a mulher com tapas e empurrões.

Segundo o tapeceiro, depois do desentendimento, ele foi para o quarto dormir. Aproximadamente 20 minutos depois, a sogra, o sogro e a filha do casal, de 10 anos, chegaram na casa.

A mãe da esposa teria questionado sobre as agressões, dado tapas e ameaçado o genro com uma faca. Ele fugiu da casa, mas retornou pouco tempo depois. De acordo Adriano, quando voltou para a residência, a esposa e a filha, de 1 ano e 7 meses, já estavam dentro do carro com a família.

Com uma faca, ele começou a golpear o carro. Ainda segundo o autor, ele ouviu a sogra dizer para o marido passar por cima dele com o veículo. Adriano foi até a janela do motorista, onde o sogro estava, e deu um golpe na região do pescoço.

À polícia, o tapeceiro afirmou que, mesmo com a ordem da esposa, em momento algum o sogro moveu o carro. O veículo só se movimentou para trás após a vítima ser ferida.

O tapeceiro fugiu, mas foi preso horas depois na casa da irmã, na mesma região, por policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI). Ele tentou se esconder da polícia embaixo de um lençol.

