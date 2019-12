Bandido invade casa e mata idoso a pauladas para roubar

Miguel Gonçalves, 85 anos, foi morto a pauladas durante roubo no bairro São Bernardo II, na noite desse domingo (8), em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h, Miguel estava sentado em uma cadeira no quintal da casa dele, quando o local foi invadido por um suspeito.

Miguel foi agredido com vários golpes de madeira na cabeça e morreu no local. Após matar ele, o ladrão revirou a casa em busca de dinheiro e objetos de valor. Ele fugiu levando a motocicleta do idoso.

O suspeito ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

