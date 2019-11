Homem troca whats com vizinha e acaba agredido à pauladas pela esposa

Graca Maria Batista dos Santos, 34 anos, agrediu o marido, Hudson Thiago Bonfa Patrocinio, 28 anos com pauladas na madrugada deste sábado (9), ao descobrir no WhatsApp uma conversa dele com uma vizinha,no bairro Amambai, em Campo Grande.

De acordo o boletom de ocorrência, a suspeita também teria tentado agredir a mulher com quem já tinha desavenças, identificada como Rayssa,. Graça ficou nervosa depois de ler as mensagens que comprometiam a relação do casal. Ela foi até a casa da vizinha deles para tirar satisfação. O homem, o tentar separar a briga das duas, foi golpeado pela esposa com um pedaço de pau.

Ao retornar para casa, Graça e disse que iria embora juntamente com as crianças, no que foi impedida por Hudson por estar emocionalmente instável, autora então pegou uma garrafa e desferiu contra a cabeça da vítima, e acabou cortando os pulsos, com o estolhaço.

Graça foi socorrida pelo marido e levada ao UPA Vila Almeida onde recebeu cuidados médicos; Os dados cadastrais do envolvido foram atualizados no sistema SIGO. Nada mais.

De acordo com a ocorrência, o homem também foi para uma unidade de saúde por conta de um ferimento no pulso por conta da garrafa que foi quebrada. Ele foi atendido e liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

