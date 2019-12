Homem atira na ex-esposa e mata ex-amante e outras 4 pessoas

Um homem matou cinco pessoas da mesma família em São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (5), e cometeu suicídio logo em seguida.

Os crimes aconteceram por volta das 6h10, nos bairros Jóquei Clube e Humaitá. Ele deixou mais uma pessoa ferida, que foi encaminhada ao hospital. As vítimas ainda estão sendo identificadas.

Segundo apurado a Folha de S. Paulo, o criminoso baleou a ex-mulher, que foi socorrida bastante ferida. Ela foi atingida no braço e na cabeça e passou por diversos exames.

A Polícia Militar informa que, ao que tudo indica, o crime foi premeditado pelo suspeito, uma vez que ele levou várias munições para recarregar. De acordo com a PM, a ex-mulher foi levada para o Hospital Municipal de São Vicente.

Depois de atirar na ex-mulher, o homem pegou uma moto e partiu para a ex-amante onde cometeu os assassinatos. Ele entrou na casa, quebrou a janela e atirou contra a ex-amante, a mãe e o padrasto dela, além de uma cunhada e uma sobrinha de 19 anos.

A cunhada chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho do hospital. O padrasto ainda tentou fugir do local, mas foi perseguido e assassinado em uma praça. Havia pelo menos uma criança no local, que conseguiu se esconder e não foi atingida.

Após cometer os assassinatos, ele retornou para casa onde havia baleado a ex-mulher e, ao notar a presença dos policiais, se matou com um tiro na cabeça.

Investigação

O coronel Rogério Silva Pedro disse que o cenário mostra uma sequência de disparos.

"Em uma primeira pesquisa, ainda não temos identificação da arma. Em princípio, a informação que levantamos é que ele teria uma passagem por porte ilegal de arma. Ele também tem passagem por violência doméstica. Ao que tudo indica, ele era violento e premeditou esse crime", explica o coronel.

A Polícia Civil está investigando os motivos do crime. Por volta das 8h30, a perícia havia chegado no local e não havia previsão para a retirada dos corpos.

A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), informou que por volta das 6h30 deram entrada, levadas pelo Samu, uma mulher de 39 anos, vítima de ferimento por arma de fogo na cabeça, que chegou ao hospital em óbito.

A outra vítima, de 40 anos, também chegou ao hospital com ferimento na cabeça e braço. A paciente está sendo acompanhada pela equipe da neurocirurgia, está consciente e realiza exames.

