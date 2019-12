Mãe é presa por matar filhos de 4 e 8 anos com coleira de cachorro

A mãe de duas crianças de 4 o 8 anos foi presa suspeita de matar os filhos com coleira de cachorro. As crianças foram encontradas penduradas pela coleira em um portão. O caso ocorreu no estado norte-americano da Pelsilvânia. Lisa Snyder, de 36 anos, ligou para a emergência no dia 23 de setembro dizendo que encontrou os filhos pendurados.

As crianças foram levadas ao hospital, ficaram internados durante três dias mas não resistiram. Lisa insistiu que os dois tinham tentado se matar, mas após investigações da polícia, foi constatado que a mulher havia pesquisado por "monóxido de carbono em um carro, quanto tempo para morrer" e "enforcamento" em serviços de busca online. A acusação formal e comunicado sobre o caso foi feito pelas autoridades locais na segunda-feira (02).

Os policiais também descobriram que a coleira de cachorro encontrada na cena do crime havia sido comprada por Lisa na manhã anterior ao enforcamento das crianças. Lisa Snyder foi presa por acusações de assassinato, ameaça a crianças e violação de provas.

Deixe seu Comentário

Leia Também