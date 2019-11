Mãe perde a guarda dos filhos por exploração sexual

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

Saiba Mais Polícia Mãe que segurava filha para ser estuprada pelo padrasto é presa

Três crianças foram recolhidas pelo Codeni junto ao Ministério Público (MP) na terça-feira (26). As vítimas sofriam e exploração sexual e viviam sob más condições aos cuidados da mãe, na Cidade del Este, no Paraguai

A diretora do Codeni, (espécie de Conselho Turtelar) da cidade, Valeria Romero, explicou que soube da situação das crianças após uma queixa da avó, que não sabia mais aonde ir para que as crianças fossem salvas. "Com o Ministério Público, encontramos uma combinação: falta de dever de cuidar, abuso e exploração sexual", disse.

Valeria disse que as vítimas são duas meninas uma de nove e uma de três anos, e um menino de seis anos. "A mãe além de alcoólatra, é viciada em crack e morava sozinha com seus filhos em um aluguel. As crianças teriam presenciado também por obrigação a mulher durante relações sexuais constantes com homens diferentes", afirmou.

As crianças foram encaminhadas pelo MP a fazer exames médicos, onde foi constatado o abuso sexual nas três vítimas.

O Ministério Público agora submeterá as crianças à Câmara de Gessel, a fim de identificar os autores do estupro. "O garoto identifica o agressor que é uma pessoa transexual. Mas as meninas não", afirmou a diretora do Codeni.

Valeria enfatizou que já existe um mandado de prisão contra a mãe e o agressor infantil. O caso será acompanhado e as crianças passarão por acompanhamento psicológico e ficarão aos cuidados da avó e dos tios, a mãe não terá mais a guarda dos filhos.

Saiba Mais Polícia Mãe que segurava filha para ser estuprada pelo padrasto é presa

Deixe seu Comentário

Leia Também