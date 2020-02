Menina morre após o pai capotar o carro tentando atropelar cobra

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Um acidente na estrada, tirou vida de Daniely Pedroso de Souza, 5 anos, que estava no carro com a família na tarde de quinta-feira (13), quando o veículo capotou na estrada que dá acesso ao assentamento Taquaral, zona rural de Corumbá.

A menina estava com a mãe de 30 anos, o pai de 49 anos e um irmão, que não teve a idade informada.

Segundo o Diário Corumbaense, na ocorrência, consta que, o pai de Daniely disse que seguia com a família para a igreja e, no caminho, ao avistar uma cobra, acelerou o carro para matar o animal, porém, acabou perdendo o controle da direção e o veiculo capotou. A filha estava no banco de trás, sem cinto de segurança, e foi arremessada do carro.

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada e encontrou o pai da criança em estado de choque. Já a mãe e o irmão da vítima, ficaram na UPA para atendimento médico, pois apresentavam ferimentos leves, mas Daniely já chegou ao pronto-socorro sem vida.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

