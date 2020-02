Criança morre ao ser atingida por escorregador de parquinho

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma criança de 3 anos, morreu na noite de quinta-feira (13), ao ser atingida por um escorregador de madeira do parquinho onde ela brincava, no bairro Generoso Ponce, em Corumbá.

De acordo com a família, Stella Lopes ,estava no balanço, brincava com familiares e outras crianças quando, por volta das 21h30 o escorregador caiu sobre ela.

Stella foi levada em estado grave para o pronto-socorro, foi para o CTI e, devido a gravidade dos ferimentos na cabeça, a equipe médica decidiu por transferi-la, por UTI aérea, para a Santa Casa de Campo Grande. Porém a menina não resistiu e morreu antes da transferência.

Moradores afirmam que o local é bastante frequentado, inclusive a quadra ao lado, porém, precisa de manutenção. Os brinquedos são de madeira, vários estão desgastados e se soltando da areia onde foram instalados.

