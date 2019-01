"K9 Zulu" encontra maconha ao lado de presídio

Na tarde desta terça-feira (8) a polícia recebeu uma denúncia anônima que haveria drogas escondidas nas imediações do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

A equipe do Canil do Batalhão de Choque foi acionada, e fez uma varredura na região com um cão farejador, e pouco tempo depois, o 'K9 Zulu' como é chamado, acabou encontrando 1,348 kg de maconha.

A droga foi encontrada em um terreno baldio do lado da unidade prisional, os entorpecentes poderiam ser jogados dentro do presídio.

Ainda não a informações de quem teria deixado a droga escondida, e o que seria feito com o entorpecente, a polícia segue com a investigação.

