Ladrão é preso pelo "Choque" no centro da capital

Após ter sido identificado como autor de vários roubos ocorridos nas últimas semanas em Campo Grande, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque, na tarde desta quarta-feira (26), Franks de Brito Rodrigues, 32 anos, nesta quarta havia roubado mais dois veículos, um Fiat Uno e um Corolla. Rodrigues foi preso no momento em que tentava vender a aliança e desbloquear o aparelho de celular de uma das vítimas.

A prisão aconteceu no centro da cidade e o flagrante foi lavrado na Delegacia Especializada na Repressão de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), sendo os veículos periciados e entregues às vítimas.

De acordo com o delegado Bruno Urban, responsável pelo caso, Rodrigues roubou primeiramente o Fiat Uno, nas proximidades da rua Rio Grande do Sul e na seqüência colidiu o carro contra outro automóvel modelo Etios, após tentativa frustrada de roubar a condutora deste último carro. Depois disso, Rodrigues roubou a bolsa da dona de um HB20 e, posteriormente, abandonou o Fiat Uno. Ato contínuo, o criminoso roubou o automóvel modelo Corolla, que foi abandonado próximo ao terminal Aero Rancho.

“Como o autor não usava arma, ele geralmente escolhia como vítimas, mulheres desacompanhadas, em razão da fragilidade e devido ao seu porte físico, mesmo estando desarmado ele conseguia intimidá-las e praticar os roubos”, contou o delegado. Rodrigues já havia sido identificado pela DEFURV há duas semanas em razão da prática de outros roubos e contava com dois mandados de prisão preventiva representados pelas autoridades policiais da Unidade, motivo pelo qual estava foragido.

De acordo com as investigações, Franks roubou outros quatro veículos: um Gol/VW; um Kicks/Nissan; um Fit/Honda e outro Corolla/Toyota. Quando confrontado com todas as provas produzidas, confessou a autoria dos crimes, sendo então indiciado em todos os outros procedimentos.

O autor possui uma extensa ficha criminal, tendo praticado anteriormente crimes de: roubo, furto, tráfico de drogas, receptação, homicídio simples tentado, furto qualificado, falsidade ideológica, corrupção passiva, ameaça, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, entre outros.

Outras vítimas

A delegada titular da Defurv, Aline Gonçalves Sinnot Lopes, solicita que outras pessoas que possam vir a reconhecer Franks como sendo autor do roubo sofrido, que compareça na DEFURV para proceder a reconhecimento e prestar os devidos esclarecimentos.

