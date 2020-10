Após discussão, homem é esfaqueado por amigo na cabeça e nas mãos

Paulo de Moraes, de 55 anos, foi atingido com vários golpes de facão, na madrugada desta quarta-feira (28), por volta de 00h35. O caso ocorreu na Rua Doutor Boaventura, no Bairro Manoel das Neves, no município de Rio Brilhante, que fica a 160 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atingidacom um facão, com vários golpes na cabeça e nas mãos. A vítima foi encaminhada em estado grave para um hospital do município.

Para a polícia, Paulo disse que estava em casa quando Jadson Lima da Silva, de 24 anos, chegou no local e eles tiveram uma discussão, foi quando acabou sendo agredido pelo autor, que se apoderou de um facão, passando a desferir vários golpes na cabeça e mãos de Paulo.

A Polícia Militar foi acionada e, após realizar buscas, localizou o suspeito em sua residência, próximo ao local. Ele foi detido, levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante e autuado por tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também