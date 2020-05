Após esfaquear a esposa, homem foge e acaba morrendo em acidente

Um homem identificado como Aleson Lopes, 27 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (28), em um acidente de trânsito no km 369 da BR-060 na saída para Sidrolândia, horas depois de esfaquear a esposa no bairro Aero Rancho. Conforme informações da polícia, Aleson desferiu quatro facadas contra a companheira, durante uma discussão na frente da casa da vítima.

A mulher foi encaminhada Centro Regional De Saúde (CRS), do Aero Rancho com uma facada nas costas, uma abaixo do umbigo e duas nas mãos. O estado Atual da vítima não informado.



Os médicos acionaram a Polícia Militar e equipe foi ao local, onde a vítima relatou que tinha discutido com o marido por volta das20h da noite de quarta-feira (27), na frente em casa, quando o autor cometeu o delito. Após cometer o crime, Aleson fugiu e horas depois foi informado que ele tinha morrido em um acidente na rodovia, em frente ao cemitério Jardim da Paz.



A polícia Militar foi acionada até o local do acidente onde já havia uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizando a preservação do local com acompanhamento de peritos.

O motorista do caminhão que colidiu com a motocicleta de Aleson afirmou à polícia que trafegava sentido Campo Grande quando a motocicleta invadiu sua pista, ele ainda tentou jogar o caminhão para o acostamento em uma tentativa de desviar, porém não conseguiu evitar a colisão.

Aleson colidiu contra a lateral da carroceria do caminhão causando diversas dilacerações pelo corpo.

Aleson foi identificado através dos documentos que carregava e que foram recolhidos no local do acidente, e em pesquisa no Sigo, foi verificado que ele era o suspeito do feminicídio ocorrido horas antes.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto atendimento Comunitário (Depac) Cepol como acidente de transito com vitima fatal provocado pela própria vitima.

