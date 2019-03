Após farra em boate, homens tentam dar calote de R$ 4,5 mil e acabam presos

Saiba Mais Polícia Ao sair da boate, transexual aceita carona e é agredida por motorista

Na madrugada deste sábado (23) três homens com idades entre 41 e 49 anos, foram encaminhados para a delegacia, após se recusarem a pagar as comandas de consumo em uma boate em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, havia um grupo de cinco amigos, e um dos indivíduos afirmou que seu celular havia sido furtado no estabelecimento, enquanto a turma começou a criar uma discussão com a dona da boate, porém, minutos depois, o aparelho foi encontrado com um dos colegas.

Após o fato, o grupo aos poucos foi deixando o estabelecimento. Dois homens foram até a saída e mesmo barrados pelo segurança, que pediu o comprovante pago do que foi consumido, eles se alteraram, empurraram o funcionário e deixaram o local.

Os três homens que permaneceram na casa noturna tentaram pagar uma comanda no valor de R$ 320,00, mas um funcionário afirmou que o trio havia consumido mais que o valor apontado.

Em vistorias na boate, funcionários encontraram no chão uma comanda no valor de R$ 1,8 mil, duas comandas nos valores de R$ 600,00 e R$ 445,00 que estava com um homem de 45 anos, e outra no valor de R$ 1,7 mil que foi encontrada dentro do vaso sanitário. Somando as comandas dos cinco homens, o valor total ficou em R$4.865,00.

A Polícia Militar foi acionada e os três homens foram presos e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde se comprometeram a acertar a dívida. Eles foram liberados após prestarem depoimento.

