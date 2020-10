Após investigação da policia "vendedor de pó" é preso em flagrante

Os Policiais Civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) fizeram investigações que resultaram na prisão em flagrante de Robson Dias da Silva, 23 anos, mais conhecido como "Cabótia”, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Jardim Samara, em Aparecida do Taboado.

A partir de denúncias e informações apuradas pela investigação, os agentes fizeram a abordagem no suspeito enquanto ele estaria indo fazer uma venda a um suposto comprador. Durante a revista foram encontradas porções de cocaína. Em seguida, novas diligências foram realizadas na Rua Salim Abdo Samara, onde localizaram mais entorpecentes, prontos para a comercialização.

Ao todo, houve a apreensão de 304 gramas de cocaína divididos em porções, bem como R$ 1.440 em dinheiro.

Ele foi encaminhado a uma das celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado e está a disposição do Poder Judiciário.

Deixe seu Comentário

Leia Também