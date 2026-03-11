Menu
Polícia

Após novas provas, polícia pede prisão de suspeito de matar ex-esposa em Coxim

O filho teve a prisão revogada em razão da condução das investigações

11 março 2026 - 07h50Luiz Vinicius
O crime teria acontecido na madrugada de hoje

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim protocolou, na tarde desta terça-feira (10), pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Márcio Pereira da Silva, de 46 anos, acusado de matar a ex-esposa, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos. A vítima foi encontrada morta no dia 22 de fevereiro, dentro da própria residência, com uma perfuração de faca na região abdominal.

Márcio e o filho da vítima, de 22 anos, foram presos em flagrante no dia do crime e tiveram a prisão convertida em temporária pelo prazo de 30 dias. A medida foi solicitada após a polícia identificar contradições nas versões apresentadas pelos dois, além de considerar o histórico de agressões e imagens de câmeras de monitoramento da região.

Durante a investigação, os suspeitos foram novamente interrogados e a polícia reuniu novos elementos probatórios, incluindo imagens de segurança e depoimentos de 23 testemunhas, entre familiares, vizinhos e policiais que atenderam a ocorrência. A análise das imagens permitiu estabelecer o cronograma de chegada e saída dos envolvidos na residência e apontou inconsistências nas declarações de Márcio.

De acordo com a investigação, câmeras de segurança e captação de áudio de residências vizinhas registraram o momento de uma discussão após a chegada de Márcio à casa, por volta das 3h. Cerca de 30 minutos depois, uma câmera flagrou o filho saindo do local e dizendo: “meu pai acertou ela”. Apesar do ocorrido, Márcio só deixou a residência para pedir ajuda às 4h17, quando a vítima já estaria morta há aproximadamente 50 minutos.

Na última quinta-feira (5), durante uma segunda vistoria na residência, policiais localizaram uma faca com manchas compatíveis com sangue escondida sob um sofá próximo ao local onde Nilza foi encontrada. Com base nas evidências e na cronologia dos fatos, a polícia concluiu que o autor do crime seria o marido.

Por isso, além do pedido de prisão preventiva de Márcio, foi solicitada a revogação da prisão temporária do filho da vítima. A investigação deve ser concluída nos próximos dias, aguardando apenas a finalização de alguns laudos periciais.

