Após questionar o vizinho por danos em sua moto, homem é atacado com machado no Tiradentes

Um homem de 41 anos foi agredido pelo vizinho e foi parar no hospital na noite de ontem (24), ao tirar satisfação por danos em sua motocicleta no bairro Tiradentes.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no local e viu a vítima com ferimentos nos dois braços e no pé esquerdo. Consciente e orientado, ele relatou que seu vizinho, que atende por José, de 74 anos, possui distúrbio mental e sem motivos aparentes estava danificando a motocicleta da vítima.

Ao tirar satisfação com o homem mais velho, a vítima acabou sendo agredida com um machado, e antes da chegada da viatura, ele acabou fugindo.

O homem de 41 anos foi encaminhado para a Santa Casa. Horas depois, a mesma viatura passou pelo local dos fatos, visualizou o autor, José, deixando sua residência com algumas roupas. Ele foi abordado pela equipe policial e levado à Depac Cepol onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano.

O autor estava em posse de uma ferramenta tipo foice de 60cm e foi posto em liberdade após assinar um termo de compromisso de comparecimento.

