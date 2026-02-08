Após roubar carro e fugir da polícia, homem morre em capotamento na BR-060, em MS

Homem, que não teve a identificação divulgada, morreu no final da tarde deste sábado, dia 7, após roubar um veículo, fugir da polícia e capotar o carro na BR-060, em Bela Vista.

O caso aconteceu após ele roubar o veículo enquanto realizava uma suposta negociação relacionada a parcelas em atraso do automóvel.

Segundo informações do site Jardim MS News, a Polícia Militar foi informada sobre um roubo a mão armada de um veículo Honda Civic. Durante as rondas, os militares encontraram o carro em um posto de combustível.

Ao tentar a abordagem, o suspeito desrespeitou a ordem e iniciou a fuga, sendo acompanhado pelos policiais pela extensão da BR-060. Porém, em determinado trecho da rodovia, o homem perdeu o controle da direção, colidiu contra um guard rail e capotou o Civic.

Devido ao impacto, o suspeito foi arremessado para fora do veículo, sofrendo ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar.

No local do acidente, os militares encontraram partes de um revólver calibre .22, além de uma munição. Foi constatado que o suspeito havia subtraído o veículo das vítimas após sacar um revólver, durante uma negociação relacionada a parcelas em atraso do automóvel.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

