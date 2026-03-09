Menu
Polícia

Arma utilizada no assassinato de Nilza em Coxim é encontrada pela polícia

O objeto estava debaixo do colchão que a vítima foi encontrada sem vida

09 março 2026 - 16h41Brenda Assis
A simulação aconteceu nesta segunda-feiraA simulação aconteceu nesta segunda-feira   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil realizou, na manhã desta segunda-feira (9), a reprodução simulada do feminicídio que matou Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, em Coxim, no dia 22 de fevereiro deste ano.

A reconstituição foi feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim, com apoio da perícia técnica da Unidade Regional de Perícias. Segundo a polícia, a atividade teve como objetivo esclarecer a dinâmica do crime e testar as versões apresentadas pelos investigados.

O marido da vítima, de 46 anos, e o filho dela, de 22 anos, continuam presos temporariamente suspeitos de envolvimento no caso. Eles não participaram da reprodução simulada após orientação da defesa, que está a cargo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Durante as investigações, a possível arma do crime foi localizada na última quinta-feira (5). A faca foi encontrada durante uma segunda vistoria na casa da vítima, realizada por equipes da delegacia e da perícia.

De acordo com a polícia, o objeto estava embaixo de um sofá, próximo ao local onde Nilza foi encontrada, e apresentava manchas compatíveis com sangue.

Na primeira vistoria feita no dia do crime, cinco facas haviam sido apreendidas na residência, mas todas apresentaram resultado negativo em testes para detecção de sangue.

As informações coletadas durante a reprodução simulada devem ajudar na conclusão do inquérito que apura o feminicídio.

