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Armado com foice, homem ameaça matar primo em aldeia de Dourados

A vítima estava levando o filho para escola quando foi cercado pelo suspeito

30 março 2026 - 18h51Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Um homem de 41 anos procurou a polícia após ser ameaçado por outro homem, de 54 anos, na manhã desta segunda-feira (30), em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 11h30, na Aldeia Jaguapiru. A vítima relatou que caminhava com o filho em direção à escola quando foi surpreendida pelo suspeito, que se aproximou portando uma foice.

Diante da situação, o homem correu para evitar uma possível agressão e conseguiu sair do alcance do autor.

Ainda conforme o relato, a ameaça teria sido motivada por um desentendimento anterior entre os dois. O suspeito acredita que a vítima teria repassado informações à polícia, o que teria gerado a intimidação.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como ameaça e será investigado. Ninguém ficou ferido.

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