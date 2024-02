Assaltante baleado no Coronel Antonino foi alvejado por trio em moto

Leia Também Polícia JD1TV: Ladrão é baleado depois de assaltar pedestre no Coronel Antonino

O assaltante baleado na tarde desta segunda-feira (26), na Rua das Mamonas, na região do Coronel Antonino, em Campo Grande, não corre risco de morte e teria sido alvejado por um trio de moto após tentar fugir do local onde roubou um pedestre.

Segundo Felipe Alvarez, delegado da DEPAC/CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário/Centro Especializado de Polícia Integrada), logo após realizar o roubo, o indivíduo começou a fugir pulando residências da região, até que parou em frente à casa onde o crime ocorreu, sendo atingido por dois disparos efetuados por um homem que fazia parte de um trio que estava de moto.

“Ele praticou um roubo, e para se evadir ele começou a pular as residências na fuga, e aí ele veio parar na frente dessa residência, e pelo o que mostram as imagens das câmeras, três indivíduos de moto apareceram, um deles efetuou disparos”, explicou o delegado.

Ele ressaltou que a polícia segue analisando as imagens da câmera de segurança, porém, ainda não foi possível se identificar os responsáveis pelo disparo. O delegado ainda ressaltou que, até o momento de sua fala, o assaltante baleado não corre risco de morte, mas não soube informar qual o seu quadro de saúde.

