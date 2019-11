Assaltantes que roubaram 10 lojas no MS são presos pela Derf

Sarah Chaves, com informações do Pantaneiro

Os autores responsáveis pelo furto de cerca de R$ 70 mil em 10 cidades do MS, Lois Cristian e Everton Fabrício Carrilho foram presos na segunda-feira (11), em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil a dupla seguia para as cidades do interior em um carro, e, durante à madrugada, arrombavam comércios e fugiam levando dinheiro, eletrodomésticos, roupas e produtos. Durante os crimes, Lois Cristian aguardava no veículo, enquanto Everton arrombava as portas dos estabelecimentos comerciais e pegava os produtos e dinheiro.

Foram diversos furtos cidades como, Anastácio, Aquidauana, Miranda, Bonito, Sidrolândia, rio verde, coxim, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes e Terenos. Ambos eram procurados pela Justiça e foram presos em flagrante na capital, pela Delegacia de Roubos e furtos (Derf), que recebeu as informações dos investigadores das Delegacias de Aquidauana e Miranda.

Durante a prisão, foram encontrados armas de fogo, produtos roubados e as mesmas roupas que eram utilizadas pelos ladroes durante os furtos. A dupla de criminosos será indiciada por furto qualificado por arrombamento e pelo concurso de pessoas, porte de arma de fogo, bem como por adulteração de sinais identificadores de veículo automotor.

