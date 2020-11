Assassino de ator, Cupertino pode ter fugido de MS para o Paraguai

O empresário Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, que em junho do ano passado matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, esteve em Mato Grosso do Sul e trabalhou em uma chácara em Eldorado, na região sul do estado. Ele permaneceu na cidade por cerca de 8 meses, usando o nome falso de Manoel Machado da Silva, até ser denunciado e fugir há uma semana, segundo a polícia.

Responsável pelas investigações em Eldorado, o delegado Pablo Reis disse que o assassino foi visto pela última vez no dia 28 de outubro.

Em uma foto divulgada, mostra Cupertino usando barba grande, "ele frequentava uma barbearia, uma lotérica onde fazia jogos e uma banca onde comprava cigarros. Ele vivia em uma chácara na zona rural, que fica a 10 km da cidade, "ele vinha pouco para área urbana", revela o delegado. A polícia acredita que Cupertino esteja no Paraguai, pois o município fica a 35 km, da cidade de Salto Del Guairá, no país vizinho.

Uma linha de investigação da polícia, aponta que Cupertino fugiu da cidade em uma aeronave que estava na fazenda do patrão, que também é piloto e foi identificado como Alfonso Helfenstein. Ambos são considerados foragidos da Justiça.

O caso

Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa por parte das vítimas. O crime ocorreu em junho de 2019, em São Paulo.

Os assassinatos ocorreram na frente da casa onde a filha dele, a namorada do ator Miguel Rafael, Isabela Tibcherani, morava com a mãe, na zona sul da capital paulista. Cupertino, que não aceitava o relacionamento da filha, residia em outro imóvel. Ela tinha 18 anos à época.

Após o crime, o homem fugiu com a ajuda de amigos e foi procurado em mais de 100 endereços em 10 estados diferentes, além do Paraguai e da Argentina.

