Assassino de mulher em Sidrolândia é preso tentando pegar carona na BR-163

Foi preso no fim desta tarde (24), Willians Adonis, de 29 anos, que estava foragido após matar a companheira Celeste Josefina Gonzales Misel, de 23 anos, na frente filhos no início desta tarde, em Sidrolândia. O autor do crime estava sendo procurado pela Polícia Militar, após tirar a vida da vítima a facadas. A mulher era uma venezuelana, que estava no Brasil desde 2019, e na cidade há 5 meses.

De acordo com informações obtidas, o homem estaria escondido no distrito de Quebra Côco, e foi encontrado enquanto tentava fugir pela BR-163. "Tentamos inicialmente uma abordagem na rodoviária da cidade, onde tivemos a informação que ele teria tentado embarque e até mesmo comprado um bilhete. Posteriormente, tivemos informações que havia um individuo tentando pegar carona na BR-163. A Força Tática rapidamente foi até o local e efetuou a abordagem, confirmando a identidade do individuo e a autoria do delito", informou a Polícia Militar.

Ainda segundo a PM, Willians confessou o crime. "Foi uma situação de violência doméstica que evoluiu para um homicídio qualificado, constatado como feminicídio".

Com a repercussão do caso, pessoas que passavam pela rodovia teriam avistaram o homem de atitude suspeita e bastante nervoso, e decidiram por acionar o 190 (PM), onde foi efetuada a prisão no local de abordagem do suspeito.

