ATENÇÃO: Obra na base da PRF na divisa de MS e Paraná fecha a BR-487 até 12h

O KM 6,9 da BR-487, localizado em frente a unidade operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na divisa de Mato Grosso do Sul com Alto Paraíso (PR) está interditado até as 12h desta sexta-feira (19).

Em comunicado, foi informado que o trecho ficará fechado para a realização do içamento e instalação de cobertura de pista na unidade de PRF. É recomentado prudência e atenção ao passar pelo local, que está sendo monitorado por policiais.

Devido a interdição total, e a inexistência de desvio operacional no local, recomenda-se que se evite passar pela BR-487 na divisa dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul no período da manhã.

Caso sua viagem seja inadiável, recomenda-se que seja realizada a travessia dos estados pela BR 163, entre Guaíra e Mundo Novo, o que representa um aumento de 90 km.

