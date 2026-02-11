Atiradores se passam por policiais e tentam matar jovem a tiros em Campo Grande

Jovem, de 20 anos, foi ferido com diversos disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira, dia 10, após indivíduos se passarem por policiais. O crime aconteceu na rua Bonfilho Scorpione, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Um dos disparos, conforme registro policial, atingiu a cabeça da vítima, enquanto outros quatro acertaram a região do tronco. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima morava de favor em uma residência com um casal. As testemunhas estavam no imóvel no momento em que houve o atentado.

Eles não souberam identificar quem seriam os atiradores, mas ouviram o momento que chegaram e disseram ser policiais e logo na sequência ouviram os disparos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

