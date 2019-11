Ator tem carro furtado no centro da capital

O ator João Pedro Xavier, 30 anos, teve o seu veículo furtado na noite de terça-feira (12), na rua Rui Barbosa quase esquina com a rua 15 de Novembro, região central de Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, o jovem relatou que sempre deixa seu carro estacionado naquela região e segue para o Sesc Cultura, localizado na avenida Afonso Pena, onde faz parte de um grupo de estudo de teatro. “Voltei as 20h30 e o carro não estava mais lá”, disse.

Não é a primeira vez que João tem o veículo furtado em Campo Grande. Quem tiver alguma informação do carro, um Gol de cor prata, do ano de 2001 com placa HRZ 1666, pode entrar em contato com o proprietário pelo número (67) 991882882.

