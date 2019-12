Avião comercial cai e causa morte do piloto

Marya Eduarda Lobo, com informações do O Correio News

Gilsimar Ferreira Freitas, de 41 anos, morreu em um avião que caiu cerca de 10 quilômetros da pista, ele decolou por volta das 10h deste domingo (8), de um aeroporto em uma propriedade rural, com destino a Juara, em Mato Grosso.

De acordo com informações do seu primo conhecido como Pé na Cova, Gilsimar deveria ter pousado em Costa Rica, antes de seguir viagem para a fazenda no MT que ele é gerente.

Como ele não apareceu, nesta manhã ele decolou com o avião e ao sobrevoar a rota, localizou os destroços do avião.

Informações são de que a vítima estava no sábado em Chapadão do Sul, visitando amigos e na manhã do domingo, seguiu de viagem.

Há relatos que o mesmo fez um sobrevoo na pista de tiros na fazenda Campo Bom, onde seus amigos participavam de um torneio. Algumas pessoas chegaram até relatar que o motor apresentava um barulho estranho.

O primo da vítima também afirmou que ele tomava alguns remédios e não descarta ele ter apagado durante o voo, pelas circunstâncias da queda do avião.

Bombeiros, polícia civil e militar estavam no local e agora aguardam a perícia para retirada do corpo da vítima.

