Avô agride filha e tenta atear fogo em neto

Marcos Tenório, com informações do site Diário Corumbaense

Avô é acusado de agredir a filha de 32 anos e tentar atear fogo no próprio neto de 15 anos, o caso aconteceu na cidade de Corumbá, por volta das 19h de segunda-feira (18).

Segundo a filha do acusado, tudo começou com uma discussão familiar. O pai foi a casa dela e acabou dando um tapa na filha. Ao perceber que a mãe tinha sido agredida, o adolescente partiu para cima do avô, o derrubou e o agrediu com socos e chutes pelo corpo.

O avô foi até sua residência, que fica ao lado do imóvel da vítima, pegou uma garrafa, voltou ao local e afirmou: “vou meter fogo em vocês”, momento em que jogou álcool nos dois, acendeu um fósforo e jogou contra o neto.

Para não se queimar o adolescente correu até o quintal e pulou em uma piscina de plástico, e depois pulou o muro para fugir do local.

A polícia foi acionada e efetuou a prisão do suspeito. Ao ser liberado, o homem afrontou os militares dizendo que voltaria ao local para colocar fogo em tudo. O caso foi registrado como violência doméstica.

