Adriane leva Base MÃ³vel da GCM ao Guanandi

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, inaugurou mais uma Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM), durante a manhã desta terça-feira (19). Desta vez, a unidade móvel chegou na região do Anhanduizinho, no Bairro Guanandi, onde ficará instalada até domingo (24).

À imprensa, Adriane pontuou a necessidade das ações preventivas e repressivas da GCM no apoio ao combate a criminalidade de todas as regiões da cidade. “São ações de repressivas ao furto de fios, desmanches de carro, fiscalização de ferros velhos e outras averiguações na região”, disse.

As equipes da GCM farão a segurança da população da região. Ao todo, 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos farão o reforço no local. Também estarão presentes a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (GEMOP) para trabalhos na segurança da região.

Para o JD1, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, explicou que a instalação da base faz parte da Operação ‘Guarda em Ação’. “A unidade móvel irá percorrer as sete regiões, porém, já é a quarta semana que estamos na região do Ananhanduizinho, por ela ser mais extensa e ‘perigosa’, por assim dizer”.

Instalado na Rua Iracema entre Rua Barra Mansa e Rua Antônio Siufi, a base funcionará das 7h às 22h com rondas e atendimentos no local.

