Bandidos invadem loja com carro e deixam rastro de destruição no Taveiropolis

Uma loja de roupas, localizada na Avenida Albert Sabin, região da Vila Taveiropolis, foi invadida e teve vários produtos furtados durante a madrugada desta terça-feira (23). Os autores teriam invadido o local com um veículo.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no estabelecimento, o proprietário Alex Reinjak contou que foi acionado pelo sistema de monitoramento e chegou ao local cerca de 5 minutos depois. Porém, ao chegar, ele não encontrou os autores.

“Cheguei aqui por volta da 1h58. Quando cheguei estava desse jeito, eles entraram, pegaram o que puderam e foram embora”, detalhou o dono da loja. A Polícia Militar foi acionada para ir até o local, junto com a Perícia Técnica.

Em meio aos vidros quebrados, as equipes policiais encontraram o retrovisor de um carro. As autoridades puderam constatar que os assaltantes realmente invadiram a loja dando ré no veículo.

Com o estabelecimento funcionando há 4 meses no endereço, Alex disse a reportagem que fica recesso com a ação dos bandidos, uma vez que assaltos como esse tem se tornado frequentes na região.

Apesar dos danos causados, ainda não foi possível estimar o prejuízo que os autores deixaram. Neste momento, segundo Alex, uma das preocupações está sendo a forma de fechar a loja às 18h de hoje, já que não tem mais porta e grade.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

