Bandidos tentam extorquir militar do Exército cobrando 'encontro' com garotas de programa

Um militar do Exército, que está fazendo curso de sargento, sofreu uma tentativa de extorsão e foi ameaçado de morte durante a tarde desta segunda-feira (18). Ele é morador do Bairro Vila Santo Amaro, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, ele contou que começou a receber mensagens de um contato via whatsapp, sendo acusado de marcar um encontro com garotas de programa e não ter comparecido. Por conta disso, o bandido estava cobrando R$ 400 da vítima.

Caso o valor não fosse pago, ele teria seu nome incluído na ‘lista’ para o tribunal do Crime do PCC (Primeiro Comando da Capital). Para ele ser julgado, os integrantes da facção o buscariam em casa e caso não o encontrassem, iriam atrás de seus familiares.

Para as autoridades, o militar explicou que na noite de domingo (17) esteve em um bar localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, região da Vila Rosa Pires, onde permaneceu por algumas horas acompanhado de alguns amigos.

No estabelecimento, o homem conversou com algumas mulheres e chegou a passar seu contato para uma delas, no entanto, não marcou encontros sexuais com ninguém. Ele detalhou ainda que nem chegou a ficar embriagado no local.

O militar não chegou a enviar quantias para o pix exigido e bloqueou o número que lhe mandou mensagem. Diante da situação, o caso foi registrado como ameaça e tentativa de extorsão, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comuntário) Cepol.

