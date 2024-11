Batedor é preso com mais de 400 kg de maconha na região da fronteira do Paraguai

Um batedor, que não teve identidade revelada, foi preso na noite de quinta-feira (7) com 432 quilos de maconha na rodovia MS-295, próximo à cidade de Tacuru, na região da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Segundo informações da polícia, a prisão ocorreu durante uma fiscalização do Batalhão Rural de Nova Andradina, realizado no âmbito da Operação Protetor. A droga era transportada em dois carros, mas o motorista do segundo veículo não foi localizado.

O Batalhão montou uma barreira na MS-295, entre Amambai e Tacuru, e deram ordem de parada ao carro, modelo Gol, com placas de Bauru, em São Paulo, e o motorista parou. No entanto, outro veículo que estava logo atrás, um Citroën com placas de Valinhos, também em São Paulo, se afastou alguns metros e desligou as luzes do veículo, o que levantou suspeitas da equipe.

Ao irem até o veículo, notaram que o motorista havia fugido com as chaves do carro. Durante busca no veículo, os militares encontraram fardos de maconha, totalizando 432 quilos, além de, segundo o portal de notícias local Nova News, um rádio amador com uma antena que estava sintonizado em uma frequência específica.

Em seguida, os policiais identificaram o motorista do carro e constataram possivelmente ele era um batedor, que transportava a droga até outra cidade. Ele foi preso e encaminhado junto da droga, celular e rádio amador até a delegacia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também