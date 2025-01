Bêbado, motorista 'para' carro no meio do mato para dormir em Aquidauana

Um homem, de 36 anos, foi acordado por policiais após parar carro em uma área de mata da Lagoa Comprida, em Aquidauana, para dormir. Ele estava embriagado.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, testemunhas ligaram para a Polícia Miliar, contando que havia um carro no meio da vegetação com as chaves na ignição e os faróis acesos. Ao chegar a situação, os agentes encontraram o homem, que não possui carteira de habilitação.

O motorista estava visivelmente embriagado, com a parte do corpo projetado para fora do veículo, mas sem machucados aparentes. No carro, havia diversas latas de cerveja já consumidas.

Ao ser acordado, o homem mostrou-se confuso, incapaz de fornecer informações precisas sobre a sua localização e os fatos ocorridos, além de demonstrar dificuldades de equilíbrio.

O homem se recusou a fazer teste do bafômetro e foi preso em flagrante pelo crime de conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica e ainda por dirigir sem habilitação.

