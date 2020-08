“Bêbados” ameaçam cunhado e desacatam PM

Dois homens embriagados foram detidos após ameaçar cunhado e descartar policiais militares, na madrugada desta sexta-feira (28), em Corumbá. Segundo a vítima, os cunhados moram nos fundos da sua residência e sem motivos passou a ofendê-lo e uma convidada.

Após os xingamentos, os suspeitos saíram e retornaram armados com facas e falou que mataria o dono da residência. Após as ameaças, a Polícia Militar foi acionada. No local, além de ameaçar os cunhados os suspeitos ainda desacataram os policiais.

Devido as ameaças e o crime de desacato, eles foram detidos e encaminhados para o 1º Distrito Policial da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também